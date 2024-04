In Consiglio Liguria l'iconica Fiat 500 D che fu di Pertini

GENOVA, 09 APR - La storica Fiat 500D rossa appartenuta all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini è esposta fino a domani nell'atrio della sede della Regione Liguria, in via Fieschi 15, a Genova. L'iniziativa è organizzata dall'Assemblea legislativa della Liguria e dall'ente Stati Generali del Patrimonio Italiano e rientra nel programma 'Le Città Presidenziali', un itinerario culturale, storico e turistico che ha il patrocinio di Anci, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Associazione Sandro Pertini di Stella San Giovanni (Savona) e della Fondazione Sandro Pertini di Firenze. La prima "tappa" della storica automobile è stata, il 24 febbraio scorso, a Stella, paese natale di Pertini. La Fiat 500 D, immatricolata nel 1962, solitamente è esposta nel Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e fu donata al capoluogo piemontese dalla vedova di Pertini, Carla Voltolina. "Il tour della Cinquecento del Presidente Pertini non poteva saltare Genova, e la sede della Regione in particolare - ha detto il vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria Armando Sanna - : in Liguria Pertini è nato e ha vissuto, a Genova ha lavorato da giornalista. L'automobile che fu sua, come di molti italiani del tempo, incarna perfettamente lo spirito popolare e democratico che ha sempre animato il suo impegno politico. Il Consiglio regionale gli ha dedicato l'Aula perché qui Pertini sarà sempre a casa sua, così come i suoi ideali". «L'iniziativa -ha detto Il presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano Ivan Drogo Inglese - rappresenta anche un omaggio alla Fiat 500 simbolo iconico dell'ingegno italiano e più in generale al mondo del motorismo storico che in Liguria conta migliaia di appassionati e collezionisti". Il simbolico taglio del nastro davanti alla storica automobile è stato eseguito da Ardenia Dellepiane, vedova di Fulvio Cerofolini, partigiano, sindaco di Genova dal 1975 al 1985, parlamentare e presidente del Consiglio regionale dal 1996 al 2000.