In centinaia fuori dal Salone del libro per la Palestina

TORINO, 11 MAG - Alcune centinaia di attivisti si sono radunati davanti al Salone del libro per il presidio 'Tutti gli occhi su Rafah' organizzato da 'Torino per Gaza'. Presenti i collettivi studenteschi, il centro sociale Askatasuna, la comunità araba del capoluogo piemontese. Tra gli striscioni che i manifestanti hanno esposto si legge "All eyes on Rafah. Blocchiamo tutto", "Stop occupazione, stop genocidio, Torino per gaza" e "Falastin Libera". "Oggi Torino è di nuovo in piazza per un embargo militare immediato a Israele vogliamo che i nostri governi la smettano di inviare armi e di legittimare questa forza politica in casa nostra. Oggi siamo qui per la ricorrenza della Nakba al fianco del popolo palestinese per la sua vittoria e resistenza. Noi lottiamo per la Palestina per un futuro più giusto per tutti i popoli del mondo. Il governo Meloni in linea con le direttive atlantiche continua a legittimare il massacro - hanno detto i manifestanti - dopo le ultime notizie dell'operazione militare a Rafah e per chiedere un immediato cessate il fuoco e l'embargo militare del governo italiano a Israele" hanno detto gli attivisti.