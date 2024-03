In Cdm lunedì ddl affido minori, ci sarà registro nazionale

ROMA, 22 MAR - Per tutelare i minori in affidamento, il Governo corre ai ripari e lunedì prossimo in Consiglio dei ministri esaminerà uno schema di disegno di legge che prevede anche l'istituzione di un registro nazionale. Lo si apprende da fonti governative. Il provvedimento, a firma Roccella-Nordio, nasce per evitare istituzionalizzazioni improprie e gli affidamenti sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine. Tra le novità l'istituzione di un registro nazionale di istituti pubblici e privati, comunità e famiglie affidatarie e di un Osservatorio per intercettare le anomalie. In ogni tribunale sarà previsto un apposito registro.