In carcere Udine numero doppio di detenuti rispetto ai posti

UDINE, 01 LUG - Quasi 40 persone hanno aderito alla maratona oratoria proposta dalla Camera Penale Friulana per riportare l'attenzione dell'opinione pubblica e del governo sull'emergenza sovraffollamento carcerario, a fronte di dati che dicono che nelle sole carceri minorili c'è stato negli ultimi tempi un raddoppio dei detenuti. Una situazione presente anche nel carcere di Udine che, pur essendo oggetto di un piano di riqualificazione, "soffre un pesante sovraffollamento, con 86 posti disponibili e 165 detenuti, e ha visto due suicidi di detenuti nell'ultimo anno", ha sottolineato il presidente della Camera Penale Friulana, Raffaele Conte, organizzatore della maratona udinese e primo relatore. "Il presidente dell'Unione della Camere Penali Francesco Petrelli che ha promosso l'organizzazione di queste maratone nelle città in cui vi sia un tribunale - ha precisato Conte - ha più volte sollecitato il governo, ma senza esito. All'esecutivo si chiede, ad esempio, di tener conto che dei 61mila detenuti che abbiamo in Italia, circa 15mila hanno una pena inferiore ai due anni e per questi, si potrebbe pensare di riaprire case mandamentali gestite dai Comuni". Le maratone oratorie, iniziate a maggio, termineranno l'11 luglio a Roma; il 10, 11 e 12 luglio è previsto che gli avvocati penalisti si astengano dalle udienze.