In banca a Vicenza non c'era nessuno, fuggiti i ladri

VICENZA, 30 GIU - E' stata trovata vuota dai poliziotti la sede del Credit Agricole di Vicenza, dove stamani era scattato l'allarme rapina e nella quale le forze dell'ordine hanno eseguito un'irruzione. Nessuna persona è stata trovata all'interno dell'edificio, ma sono stati trovati segni di un tentativo di sfondamento del muro in un garage sotterraneo dell'edificio. I banditi hanno anche provato a forzare uno sportello bancomat della banca, ma non sono riusciti nemmeno in quello. Sono comunque riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo di Polizia e Carabinieri. Dato il cessato allarme, le strade e la zona sono state riaperte alla circolazione intorno alle ore 11.00.