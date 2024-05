In autostazione Lampugano di Milano controlli della Polizia

Una immagine relativa alla vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province del territorio nazionale, 15 dicembre 2023. L'operazione sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo in 14 province (Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona), teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. Una quarantina di persone, di cui circa il 25% minorenni, sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++