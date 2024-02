In arrivo temporali al Centro-Nord e nevicate in collina

ROMA, 25 FEB - Ancora maltempo sull'Italia per una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore arriverà al Nord, in particolare sul versante occidentale, ed in progressiva estensione anche alle regioni di Nord Est, dove si registreranno diffuse precipitazioni ed abbondanti nevicate, inizialmente a quote di collina. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, dunque, attesi temporali su Piemonte e Liguria, in successiva estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Previste anche nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale e confinante entroterra ligure, al di sopra dei 600-800 metri sui restanti settori del Piemonte e su Lombardia, Trentino e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Liguria, basso Piemonte, Lombardia settentrionale, sulla Toscana occidentale e sui ampi settori dell'Emilia-Romagna centro-occidentale.