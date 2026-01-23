In arrivo pdl Lega per innalzare a 8 anni pena minima per violenza sessuale

ROMA, 23 GEN - La pena minima per il reato di stupro "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" viene innalzata da 6 a 8 anni, mentre la pena massima resta a 12 anni. Lo prevede una proposta di legge della Lega a prima firma Laura Ravetto (responsabile dipartimento Pari Opportunità del partito) che sarà presentata martedì insieme alle europarlamentari Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone. Nel testo della pdl si rimarca come "la pena prevista dall'articolo 609-bis del codice penale ancora non si rivela sufficientemente adeguata alla gravità del reato di violenza sessuale" e si sottolinea come "difendere le donne" significhi "anche riconoscere l'inevitabile e crescente incidenza degli aggressori stranieri, un dato preoccupante che evidenzia le pericolose conseguenze di un'immigrazione incontrollata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali. Se, come dicono i dati, il 43% degli indagati per violenza sessuale in Italia sono stranieri, vuol dire che c'è un problema di sicurezza legata all'immigrazione, spesso clandestina".