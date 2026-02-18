In arrivo neve al Nord, venti e mareggiate sul resto d'Italia

ROMA, 18 FEB - Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l'intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalle prime ore di domani nevicate al di sopra dei 200-400 metri sul Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con apporti al suolo da deboli a moderati e al di sopra dei 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Dal mattino di domani si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di domani venti da burrasca a burrasca forte sulla Sardegna. Attese violente mareggiate lungo le coste esposte. Valutata, per la giornata di giovedì allerta gialla in Umbria e su parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.