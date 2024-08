In America Latina il primo albero nato da 'semi spaziali'

SAN SALVADOR, 20 AGO - Un albero nato da "semi spaziali" è stato piantato per la prima volta in America Latina. Si tratta di un maquilishuat, la pianta nazionale di El Salvador, i cui semi hanno viaggiato lontano dalla Terra insieme all'astronauta di origine salvadoregna Frank Rubio. Ora l'esemplare può essere visto al Museo dei bambini Tin Marín di San Salvador dopo aver passato 371 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale. "Siamo molto felici di ricevere questo albero che simboleggia il frutto di un viaggio pieno di speranze e tanta fatica. Ci ricorda che gli obiettivi possono essere raggiunti e che le ragazze e i ragazzi di El Salvador possono realizzare tutti i loro sogni", ha affermato il direttore del Tin Marín, Juan Carlos Novoa. Dei 16 semi che Rubio ha portato nel cosmo, solo uno è riuscito a germogliare dopo essere stato seminato lo scorso 12 aprile. Per questo motivo è stato battezzato con il soprannome di 'Maqui', scelto da una lunga lista di suggerimenti arrivati ;;sui social. Grazie alla sua resistenza e adattamento ai diversi terreni, il maquilishuat (Tabebuia rosea, chiamato anche albero della tromba rosa) è ideale per progetti di rimboschimento e conservazione ambientale.