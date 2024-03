Imprenditore edile precipita dal tetto di una casa, è grave

MARTANO, 26 MAR - Un 62enne, titolare di una ditta edile, è precipitato dal tetto di un'abitazione dove erano in corso dei lavori ed è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'incidente è avvenuto a Martano, in via Pisanelli. L'uomo stava facendo un sopralluogo sul tetto quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa tre metri. Soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto in codice rosso al Dea-Fazzi di Lecce. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.