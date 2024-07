Impongono a figlia di abbandonare studi, indagati genitori

LERCARA FRIDDI, 18 LUG - I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno eseguito un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal gip di Termini Imerese, nei confronti di due coniugi di origine nordafricana per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della figlia. Il provvedimento nasce dalle indagini coordinate dalla procura che hanno permesso di accertare le violenze sia fisiche che psicologiche subite dalla ragazza nel corso degli anni. La giovane aveva manifestato la volontà di non seguire le imposizioni dei suoi che avrebbero voluto che interrompesse gli studi. Per questo motivo lo scorso giugno si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione. Il giorno in cui avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità, la madre e il padre si erano presentati a scuola cercando di impedirle di sostenere le prove d'esame. E' scattato così il codice rosso che ha portato al provvedimento cautelare.