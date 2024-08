Impennata di bollini rossi per il caldo, sabato 9 e domenica 14

ROMA, 09 AGO - Il prossimo weekend sarà il più caldo dell'anno, è lo testimoniano i bollini rossi del ministero della Salute che indicano le città dove la salute è più a rischio per le alte temperature. Dopo i 7 di oggi, sabato ne sono previsti 9 e domenica ben 14, più della metà dei 27 centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero. Oggi sono 'rosse' Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Roma: Rieti, prevista in rosso per oggi, è stata 'declassata' in arancione, che indica il rischio caldo per la fascia più fragile della popolazione. Proprio Rieti sabato si aggiungerà all'elenco dei bollini rossi, assieme a Firenze, e domenica nella lista finiranno anche Bolzano, Genova, Napoli, Verona e Viterbo, con il Lazio unica regione italiana con tutti e 5 i capoluoghi di provincia con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Anche per i bollini arancioni è previsto un incremento: dopo i 7 di oggi (oltre a Rieti, Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Rieti, Verona e Viterbo), si passerà a 11 venerdì (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). Domenica saranno 10 (Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia).