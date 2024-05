Impagnatiello in video: 'Questo veleno è per i topi di Milano'

MILANO, 03 MAG - "Quello è veleno per topi, sa perché? Perché quando ci fumiamo le canne post lavoro sui gradoni di piazza Croce Rossa, arrivano 'panteganoni' così grossi. A Milano girano 'panteganoni' e abbiamo buttato un po' di...". Con queste parole, Alessandro Impagnatiello lo scorso 28 maggio spiegava ai carabinieri di Senago perché nel suo zaino ci fosse una bustina di topicida. La giustificazione dell'ex barman è stata immortalata in un video che era stato girato mentre svuotava la borsa davanti ai militari ad appena un giorno di distanza dall'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, di cui aveva denunciato la scomparsa. Secondo l'accusa, Impagnatiello avrebbe tentato di avvelenare per mesi la sua compagna, incinta, somministrandole la sostanza a sua insaputa. Il 27 maggio del 2023 l'ha poi uccisa con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, dopo che la ragazza aveva scoperto i dettagli della sua relazione parallela con una collega. Il processo a carico dell'uomo per omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione è in corso davanti alla Corte d'Assise di Milano.