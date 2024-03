Imbrattati manifesti anti-aborto nel Fermano

FERMO, 20 MAR - Imbrattati i manifesti anti-aborto a Montegiorgio (Fermo). In queste ore almeno un paio di manifesti della Pro Vita & Famiglia sono stati presi di mira e imbrattati con vernice spray. "Non sui nostri corpi" e "Corpi liberi" le scritte fatte con vernice spray su alcuni manifesti della campagna nazionale di Pro Vita & Famiglia, affissi da Piane di Montegiorgio. I manifesti da alcuni giorni sono al centro di una petizione anonima comparsa su internet per chiedere al Comune di rimuoverli. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.