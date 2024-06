Ilaria Salis, mi batterò contro politiche delle destre radicali

MILANO, 06 GIU - "Un enorme ringraziamento" a tutto coloro che l'hanno sostenuta, la consapevolezza che "la mia battaglia non è assolutamente finita, il pozzo ha cambiato forma ma io sono ancora lì dentro" e la promessa a battersi "per il diritto a un'istruzione di qualità, per cambiare radicalmente le condizioni materiali di vita, e per contrastare le destre radicali e le loro politiche discriminatorie". E' quanto ha detto Ilaria Salis nel suo primo video pubblicato su Instagram, durante il quale mostra anche il braccialetto elettronico che deve portare attaccato a una caviglia. "Io oggi purtroppo sono ancora qui in Ungheria - ha detto - sono agli arresti domiciliari, devo indossare questo braccialetto elettronico e il processo contro di me va avanti e rischio 24 anni di carcere per cui direi che la mia battaglia non è assolutamente finita, il pozzo ha cambiato forma ma io sono ancora lì dentro". Candidata per Avs alle prossime europee, la 39enne antagonista italiana ha spiegato che "in realtà io non sono una politica di professione, io ho sempre fatto politica in altri contesti, dal basso, io sono un'insegnante precaria, come tutti sapete sono un'antifascista e nell'ultimo anno e mezzo purtroppo questa vicenda dell'arresto ha sconvolto completamente la mia vita. E infatti è anche a partire da questo che ho deciso di candidarmi perchè vorrei che tutte le persone che si trovano in Europa a sopportare situazioni di ingiustizia di questo tipo non siano lasciate da sole". "Ho intenzione di battermi anche per il diritto a un'istruzione di qualità, per cambiare radicalmente le condizioni materiali di vita, e per contrastare le destre radicali e le loro politiche discriminatorie. E avendolo provato sulla mia pelle - ha concluso -, vorrei che fosse la solidarietà e non la paura il faro che guida l'Europa. Spero di abbracciarvi il prima possibile in Italia".