Il vulcano Popocatepetl minaccia di nuovo Città del Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 27 FEB - L'intensa attività del vulcano Popocatepetl, nel Messico centrale, preoccupa il governo, e le autorità locali hanno diramato un'allerta a causa della continua emissione di ceneri e vapore acqueo dal cratere, raccomandando agli abitanti di Città del Messico di indossare mascherine, rimanere a casa ed evitare il contatto diretto con la cenere vulcanica. Il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri ha informato che il pericolo si trova ancora in una fase intermedia, nella quale non è prevista l'evacuazione dei municipi più vicini al vulcano. Secondo le immagini satellitari una colonna di cenere si sta avvicinando alla capitale del Paese.