Il voto delle donne attraverso i francobolli

ROMA, 29 APR - Lo spazio espositivo 'Esperienza Europa - David Sassoli' di piazza Venezia a Roma ospita fino al 10 giugno la mostra 'Il voto delle donne, la storia di un diritto'. L'esposizione, a cura di Chiara Simon e Simonetta Freschi, illustra attraverso i francobolli il tortuoso percorso che le donne hanno compiuto negli ultimi due secoli per ottenere il diritto di votare e di essere votate nei diversi Paesi dell'Unione Europea. Ogni Paese ha scelto di emettere francobolli commemorativi per ricordare una tappa essenziale della vita delle sue cittadine o per celebrare le donne che hanno dato un contributo per giungere alla conquista del suffragio femminile. La mostra arriva a Roma dopo essere già stata ospitata in altre città italiane, grazie all'iniziativa dell'Associazione 'Noi Rete Donne' che, alla vigilia delle prossime elezioni europee, vuole riaccendere l'attenzione sulla storia del diritto di voto femminile nei Paesi aderenti all'Unione europea. E' un modo per ricordare come questo diritto sia stato frutto di lunghe e faticose battaglie di tante donne e che sia di stimolo a tutte per esercitarlo consapevolmente, contro l'astensionismo e la disaffezione al voto. Il racconto della storia del diritto si snoda attraverso le immagini dei francobolli, un racconto storico, per non perdere la memoria del processo di emancipazione femminile, ma anche una rappresentazione artistica realizzata da grafici di valore, quali sono spesso gli autori dei bozzetti filatelici, soprattutto nel nostro Paese che vanta una scuola prestigiosa. Il diritto di voto alle donne, esercitato in Italia nella primavera del 1946 per le elezioni amministrative e poi nel referendum del 2 giugno 1946, recentemente raccontato nel film di Paola Cortellesi 'C'è ancora domani', ha di fatto consentito la nascita della Repubblica italiana con una partecipazione massiccia dell'elettorato femminile. E' importante dunque riaccendere i fari su questo storico passaggio che ha vissuto l'Italia grazie alla partecipazione femminile. Con l'inaugurazione della mostra il Parlamento europeo in Italia apre la sua campagna istituzionale 'Usa il tuo voto', per la promozione delle elezioni europee con una serie di iniziative che si snoderanno fino all'8 giugno.