Il Vallese adotterà un nuovo software per i controlli anticendio

AOSTA, 10 FEB - Il Cantone del Vallese ha deciso di "rafforzare la formazione dei responsabili della sicurezza comunale e di sviluppare una piattaforma informatica destinata a facilitare il monitoraggio dei controlli che devono essere effettuati dai comuni". Lo riferisce all'ANSA lo Stato del Vallese, all'indomani degli interrogatori del responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e del suo predecessore che hanno evidenziato un rallentamento dei controlli anticendio a causa di problemi informatici dovuti all'aggiornamento di un nuovo software. La nuova piattaforma "intende essere un aiuto per i Comuni, che saranno liberi di utilizzarla o meno", si precisa. Parallelamente, "la revisione totale della legge sulla protezione contro l'incendio e gli elementi naturali, avviata nel novembre 2025, - viene anticipato - si baserà sugli insegnamenti tratti dal dramma e sarà portata avanti nel più breve tempo possibile". Quanto al software che sarebbe all'origine dei ritardi nei controlli di sicurezza nei locali pubblici di Crans-Montana, "è stato sviluppato a partire dal 2009 per i corpi dei vigili del fuoco vallesani. Successivamente, diversi comuni hanno utilizzato la soluzione informatica progettata e sviluppata da questo fornitore per compiti specifici di competenza comunale, in particolare per i controlli antincendio". "In questo contesto, - si legge ancora nella dichiarazione - i contatti sono avvenuti direttamente tra i comuni e il fornitore informatico. Non spettava dunque al Cantone intervenire in tale relazione commerciale, né mantenere o gestire dati che appartenevano ai comuni".