Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Vallese adotterà un nuovo software per i controlli anticendio

AA

AOSTA, 10 FEB - Il Cantone del Vallese ha deciso di "rafforzare la formazione dei responsabili della sicurezza comunale e di sviluppare una piattaforma informatica destinata a facilitare il monitoraggio dei controlli che devono essere effettuati dai comuni". Lo riferisce all'ANSA lo Stato del Vallese, all'indomani degli interrogatori del responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e del suo predecessore che hanno evidenziato un rallentamento dei controlli anticendio a causa di problemi informatici dovuti all'aggiornamento di un nuovo software. La nuova piattaforma "intende essere un aiuto per i Comuni, che saranno liberi di utilizzarla o meno", si precisa. Parallelamente, "la revisione totale della legge sulla protezione contro l'incendio e gli elementi naturali, avviata nel novembre 2025, - viene anticipato - si baserà sugli insegnamenti tratti dal dramma e sarà portata avanti nel più breve tempo possibile". Quanto al software che sarebbe all'origine dei ritardi nei controlli di sicurezza nei locali pubblici di Crans-Montana, "è stato sviluppato a partire dal 2009 per i corpi dei vigili del fuoco vallesani. Successivamente, diversi comuni hanno utilizzato la soluzione informatica progettata e sviluppata da questo fornitore per compiti specifici di competenza comunale, in particolare per i controlli antincendio". "In questo contesto, - si legge ancora nella dichiarazione - i contatti sono avvenuti direttamente tra i comuni e il fornitore informatico. Non spettava dunque al Cantone intervenire in tale relazione commerciale, né mantenere o gestire dati che appartenevano ai comuni".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AOSTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario