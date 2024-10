Il tribunale di Genova sospende il fermo della Geo Barents

La nave Geo Barents con a bordo 226 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi ha attraccato alla banchina del porto di Livorno, 23 luglio 2024. Lo sbarco avverrà nel terminal normalmente utilizzato per le crociere. Dopo l'accoglienza e la prima assistenza da parte di protezione civile, Croce rossa, medici e personale del 118 e al termine delle operazioni di identificazione della polizia, i migranti saranno avviati alle destinazioni previste. Come spiegano dalla prefettura, in 120 rimarranno in Toscana, ripartiti tra tutte le 10 province. Altri 90 andranno in Piemonte, mentre i restanti minori non accompagnati saranno destinati quasi completamente alla provincia di Firenze. ANSA/Enrico Paradisi