Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il sindaco di Castel Volturno indagato per corruzione

AA

NAPOLI, 09 DIC - Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati. È quanto contestato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino, indagato per corruzione. Nell'ambito dell'indagine i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l'abitazione di Marrandino e del professionista Daniele Di Caprio, indagato anche lui.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario