Il Regno Unito chiude temporaneamente l'ambasciata a Teheran

LONDRA, 14 GEN - L'ambasciata britannica nella capitale iraniana Teheran è stata "temporaneamente chiusa", ha dichiarato il governo di Londra. "Abbiamo temporaneamente chiuso l'ambasciata britannica a Teheran, che ora opererà da remoto", ha dichiarato un portavoce del governo. "Le indicazioni di viaggio del Ministero degli Esteri sono state aggiornate per riflettere questa modifica consolare".