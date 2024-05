Il Raduno Nazionale dei Fanti entra nel vivo a Trieste

TRIESTE, 25 MAG - Entra nel vivo a Trieste il 36/o Raduno Nazionale dei Fanti d'Italia. La giornata di oggi è iniziata con la deposizione di una corona e l'alzabandiera al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, seguita poi da alcuni momenti di incontro all'interno della sala del consiglio comunale del Municipio. Ieri le celebrazioni sono iniziate ufficialmente con l'arrivo del Tricolore dal mare e la sua salita al Colle di San Giusto e con altri appuntamenti nel corso della giornata. Oggi in serata, in piazza Unità d'Italia, è prevista anche un'esibizione di bande e fanfare delle sezioni nazionali dell'associazione del Fante. Domani la giornata prevede l'alzabandiera solenne alle 9.30 e alle 10.30 l'inizio della cerimonia, alla quale seguirà la sfilata sulle Rive di Trieste, con conclusione in piazza del Ponterosso. Le celebrazioni si chiuderanno poi nel tardo pomeriggio con l'ammainabandiera in piazza Unità d'Italia.