Il principe Harry contro Trump, 'i soldati Gb meritano rispetto'

LONDRA, 23 GEN - "I sacrifici" dei soldati britannici in Afghanistan "meritano rispetto". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal principe Harry in cui il secondogenito di re Carlo interviene dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul contributo militare e di sangue offerto dai partner della Nato finite al centro di una bufera nel Regno Unito. "Ho prestato servizio lì. Ho stretto amicizie per la vita lì. E ho perso amici. Solo del Regno Unito sono stati uccisi 457 militari", ha sottolineato il duca di Sussex, ricordando la sua partecipazione da militare a due missioni in Afghanistan.