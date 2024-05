Il presidente Milei ha incontrato in California Mark Zuckerberg

BUENOS AIRES, 31 MAG - Il presidente argentino Javier Milei conclude oggi una visita di tre giorni negli Stati Uniti. Nel pomeriggio sarà in El Salvador dove domani presenzierà all'insediamento per un secondo mandato presidenziale di Nayib Bukele. Nel suo ultimo appuntamento il capo dello stato argentino ha incontrato a Palo Alto, in California, insieme alla sorella Karina Milei e al ministro dell'Economia Luis Caputo, il presidente di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a cui ha offerto di investire in un polo tecnologico di innovazione in Argentina. Nel corso della sua permanenza a San Francisco, Milei ha tenuto una lezione aperta all'Università di Stanford, e incontrato gli amministratori delegati e direttori esecutivi di ChatGP, Google e Apple con l'obiettivo di presentare l'Argentina come una possibile alternativa nello sviluppo di progetti tecnologici di avanguardia. L'aereo presidenziale argentino, si è appreso, partirà dagli Stati Uniti nel pomeriggio locale e si dirigerà quindi verso San Salvador, in Centro America. Da qui, dopo aver partecipato domani alla cerimonia di insediamento di Bukele farà ritorno in Argentina.