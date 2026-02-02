Giornale di Brescia
Il presidente Mattarella al Niguarda per i ragazzi di Crans-Montana

MILANO, 02 FEB - "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana incontrati al Niguarda, parlando proprio dei giovani ricoverati. Dopo aver incontrato i medici e i genitori, il capo dello Stato ha fatto un breve giro nel reparto. "Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza" ha detto il presidente ai medici del Niguarda che curano i ragazzi di Crans-Montana.

MILANO

