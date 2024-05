Il presidente argentino Milei parte per un 4/o viaggio negli Usa

BUENOS AIRES, 27 MAG - Il presidente argentino Javier Milei parte oggi per gli Stati Uniti per il suo quarto viaggio in questo Paese da quando si è insediato nella Casa Rosada nel dicembre 2023. In questa occasione, riferisce la tv 'all news' argentina Tn, Milei incontrerà il proprietario di Meta, Mark Zuckerberg, parteciperà a un incontro tecnologico nella Silicon Valley, e quasi certamente si riunirà di nuovo, insieme al ministro dell'Economia Luis Caputo, con il proprietario dell'azienda Tesla, Elon Musk. L'emittente segnala che, come avvenuto per le precedenti visite negli Usa, il capo dello Stato argentino non ha in agenda incontri con funzionari dell'amministrazione di Joe Biden, "anche se non è escluso che possano essere programmati nei prossimi giorni". Fonti presidenziali hanno ricordato, in merito agli obiettivi del viaggio, che per quanto riguarda gli investimento Milei vuole promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Argentina. Dopo gli Stati Uniti, la comitiva presidenziale si trasferirà in El Salvador dove parteciperà l'1 giugno all'insediamento del riconfermato presidente Nayib Bukele.