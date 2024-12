Il petrolio sarà la prima esportazione del Brasile nel 2024

SAN PAOLO, 16 DIC - L'Istituto Brasiliano del Petrolio e del Gas ha comunicato che il petrolio è sulla buona strada per diventare il prodotto più esportato dal Brasile per la prima volta nella serie storica, iniziata nel 1997. Il Brasile ha infatti esportato petrolio per un valore di 42,8 miliardi di dollari tra gennaio e novembre di quest'anno, superando la soia e il minerale di ferro. Secondo la stima dell'Istituto Brasiliano del Petrolio e del Gas, le esportazioni di petrolio dovrebbero raggiungere i 47 miliardi di dollari entro la fine del 2024 e, sempre secondo lo stesso Istituto citato dall'Agência Brasil, la previsione di produzione per il 2025 è di 3,6 milioni di barili di petrolio al giorno nel paese sudamericano (attualmente è di 3,4 milioni di barili). "Questo aumento della produzione è la maturazione degli investimenti nell'area pre-salina e dell'ingresso di alcune FPSO, come in gergo tecnico si definiscono le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico," ha detto il presidente dell'Istituto Brasiliano del Petrolio e del Gas, Roberto Ardenguy.