Il Pd anche al Senato presenta un odg sul diritto di aborto

20080214 - NAPOLI - CRO ABORTO: DONNE MANIFESTANO IN TUTTA ITALIA, LEGGE NON SI TOCCA 20080214 - NAPOLI - POL - ABORTO: DONNE MANIFESTANO IN TUTTA ITALIA, LEGGE NON SI TOCCA. Manifestazione in difesa della legge 194, questo pomeriggio in piazza Vanvitelli a Napoli. Sit-in e presidi in diverse citt? italiane per protestare contro l'irruzione della polizia in un ospedale di Napoli per interrogare una donna reduce da un'interruzione volontaria di gravidanza. Il blitz deciso dopo una denuncia anonima nella quale si sosteneva che l'aborto era stato praticato oltre i termini di legge. Il ministro della Salute Turco aderisce alla manifestazione. ANSA/CIRO FUSCO/DRN