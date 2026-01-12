Giornale di Brescia
Il Parlamento europeo vieta l'ingresso ai diplomatici iraniani

BRUXELLES, 12 GEN - Il Parlamento europeo vieta l'accesso ai suoi locali a tutti i diplomatici e rappresentanti iraniani. Lo ha annunciato la presidente Roberta Metsola. "Non si può andare avanti come se nulla fosse accaduto. Mentre il coraggioso popolo iraniano continua a difendere i propri diritti e la propria libertà, oggi ho preso la decisione di vietare l'accesso a tutto il personale diplomatico e a qualsiasi altro rappresentante della Repubblica islamica dell'Iran da tutti i locali dell'Europarlamento", ha scritto su X. "Questa assemblea non contribuirà a legittimare un regime che si è sostenuto attraverso torture, repressione e omicidi", ha aggiunto.

