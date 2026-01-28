Il Papa, vicino al popolo del Mozambico, colpito dalle inondazioni

CITTÀ DEL VATICANO, 28 GEN - Il Papa, nell'udienza generale, ha rivolto il suo pensiero "all'amato popolo del Mozambico colpito da devastanti inondazioni. Mentre prego per le vittime, esprimo la mia vicinanza agli sfollati e a tutti quelli che offrono loro il sostegno", ha detto nei saluti ai fedeli di lingua portoghese.