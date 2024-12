Il Papa rientrato a Roma dalla Corsica, niente conferenza stampa

ROMA, 15 DIC - L'aereo papale è atterrato a Roma Fiumicino. Il Papa sta per rientrare in Vaticano. È possibile, tra stasera e domani, una sosta a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna del viaggio. Il Papa, considerata la brevità del volo tra Ajaccio e Roma, ha deciso di non fare la consueta conferenza stampa. È la prima volta che accade ma questo - fa notare la sala stampa vaticana - è stato il volo internazionale più breve, 50 minuti, mai fatto tra tutti i viaggi apostolici di Bergoglio. Il Papa ha voluto comunque salutare i giornalisti: "Avete visto i bambini? Tanti bambini, in altri viaggi non li vedevamo. Solo a Timor Est". Quindi ha salutato dicendo: "Al prossimo viaggio!". Alla domanda quale sarà, il Papa ha risposto: "Ancora non lo so". I giornalisti al seguito hanno donato al Papa, a nome dell'Aigav, l'associazione internazionale dei vaticanisti accreditati presso la Santa Sede, una torta di compleanno. Il 17 dicembre Papa Francesco compirà infatti 88 anni.