Il Papa riceve nuova rettrice Università Cattolica Beccalli

MILANO, 12 AGO - Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza in Vaticano la professoressa Elena Beccalli, nuova rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede. "Questa mattina, lunedì 12 agosto, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Elena Beccalli, alla guida dell'Ateneo dal 1/o luglio scorso", riferisce anche l'Università in una nota. "Diversi i temi affrontati nel colloquio, molti dei quali incentrati sul mondo universitario e sulla questione dell'emergenza educativa". "Profonda e immensa la gratitudine espressa dalla professoressa Beccalli, che ha ringraziato il Santo Padre per la Sua costante vicinanza all'Ateneo dei cattolici italiani, dalla sua fondazione al servizio della società e della Chiesa italiana e universale - prosegue il comunicato -. Un Ateneo che, rinnovandosi costantemente, è impegnato ad accompagnare e sostenere le nuove generazioni in una formazione universitaria integrale dentro una realtà in radicale trasformazione". Un Ateneo che, "valorizzando la dimensione di comunità, continua a interrogarsi sul senso di essere università oggi, in particolare università cattolica, illuminato da uno spirito che è nello stesso tempo libero e orientato alla ricerca della verità". La professoressa Beccalli ha illustrato al Pontefice "le molteplici progettualità che l'Università Cattolica del Sacro Cuore si propone di mettere in atto nei suoi cinque campus - Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma - per proporre un contributo di pensiero sulle questioni di frontiera in una prospettiva globale".