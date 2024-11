Il Papa, pregate per tutti, anche per la suocera

CITTÀ DEL VATICANO, 06 NOV - "Pregate per tutti", "pregate per la suocera anche". Lo ha detto il Papa all'udienza generale. "Quando ognuno prega per tutti, avviene, notava Sant'Ambrogio, che tutti pregano per ognuno; la preghiera si moltiplica", ha detto il Papa nella catechesi dedicata appunto alla preghiera. "Ma non pregate come i pappagalli, bla bla bla...", ha aggiunto Papa Francesco invitando a "pregare con il cuore".