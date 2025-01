Il Papa, oggi viviamo una catastrofe educativa

CITTÀ DEL VATICANO, 02 GEN - "Oggi si vive una catastrofe educativa. E non è un'esagerazione. A causa delle guerre, delle migrazioni e della povertà, circa 250 milioni di bambini e bambine non hanno accesso all'istruzione". Lo dice il Papa nel videomessaggio con l'intenzione di preghiera per il mese di gennaio, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, sul tema "Per il diritto all'educazione". Il Papa sottolinea che "tutti i bambini e i giovani hanno diritto a frequentare la scuola, indipendentemente dalla loro situazione migratoria. L'educazione è una speranza per tutti: può salvare migranti e rifugiati dalla discriminazione, dalle reti criminali e dallo sfruttamento… Tanti minori sfruttati! E può aiutarli a integrarsi nelle comunità che li stanno accogliendo". Papa Francesco nel video afferma ancora che "l'educazione ci apre le porte a un futuro migliore. E così, i migranti e i rifugiati possono contribuire alla società, sia nel loro nuovo Paese sia nel Paese d'origine, se decidono di tornare. E non dimentichiamo mai che chi accoglie lo straniero accoglie Gesù Cristo". "Preghiamo perché i migranti, i rifugiati e le persone colpite dalla guerra vedano sempre rispettato il proprio diritto all'educazione, educazione necessaria per costruire un mondo più umano", conclude il Papa.