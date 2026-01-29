Il Papa, oggi la dignità umana è messa gravemente in pericolo

CITTÀ DEL VATICANO, 29 GEN - Il Papa, nell'udienza con la plenaria della Dottrina della Fede, ha sottolineato " l'infinita dignità di ogni essere umano, oggi gravemente messa in pericolo, in particolare dalle guerre in corso e da un'economia che mette al primo posto il profitto". Leone XIV ha citato al proposito il documento del dicastero 'Dignitas infinita' del 2024.