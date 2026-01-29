Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, oggi la dignità umana è messa gravemente in pericolo

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 29 GEN - Il Papa, nell'udienza con la plenaria della Dottrina della Fede, ha sottolineato " l'infinita dignità di ogni essere umano, oggi gravemente messa in pericolo, in particolare dalle guerre in corso e da un'economia che mette al primo posto il profitto". Leone XIV ha citato al proposito il documento del dicastero 'Dignitas infinita' del 2024.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario