Il Papa, non dimentichiamo i Paesi in guerra, ci vuole la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 12 GIU - "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, Israele, non dimentichiamo il Myanmar e tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace, oggi ci vuole la pace. La guerra sempre, dal primo giorno, è una sconfitta. Preghiamo per la pace: che il Signore ci dia la forza per lottare sempre per la pace". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.