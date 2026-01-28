Giornale di Brescia
Il Papa, mai più antisemitismo, fermare l'orrore del genocidio ovunque

CITTÀ DEL VATICANO, 28 GEN - Il Papa alla fine dell'udienza generale ha ricordato il Giorno della Memoria che si è celebrato ieri. "In questa annuale occasione di doloroso ricordo chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione, e persecuzione per alcuna creatura umana. Rinnovo il mio appello alla comunità delle nazioni - ha aggiunto Leone XIV - affinché sia sempre vigilante così che l'orrore del genocidio non si abbatta più su alcun popolo e si costruisca una società fondata sul rispetto reciproco e sul bene comune".

