Il Papa, la tensione è alta, preghiamo per la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 22 SET - "Continuiamo a pregare per la pace. Purtroppo sui fronti di guerra la tensione è molto alta. Si ascolti la voce dei popoli che chiedono pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myamar, tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace". E il nuovo appello per la pace lanciato da Papa Francesco all'Angelus.