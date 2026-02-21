Il Papa, la politica e l'economia non si sostengono su leader solitari

CITTÀ DEL VATICANO, 21 FEB - Il Papa ha sottolineato l'importanza della "comunità" che è una "risorsa" anche se "la cultura attuale tende a pensarci isolati e in competizione. Invece - ha sottolineato Leone XIV nell'udienza ai giovani del Progetto Policoro - il lavoro, l'economia, la politica, la comunicazione non si sostengono sul genio di leader solitari, ma su esperti di relazioni sociali. Quando cresce la vita comunitaria, nella società come nella Chiesa, allora abbiamo creato la condizione perché possa germogliare la vita". Il Papa, rivolgendosi ai giovani, ha aggiunto: "Sarete generativi ogni volta che avrete cura delle reti comunitarie. L'intelligenza, il talento, la conoscenza, l'organizzazione sociale, la laboriosità si sviluppano grazie a relazioni buone. Se sognerete insieme, se dedicherete tempo a far crescere percorsi condivisi, se amerete le vostre città, diventerete come il sale che dà sapore a tutto".