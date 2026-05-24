CITTÀ DEL VATICANO, 24 MAG - Il Papa torna a pregare per le fine delle guerre. "Con cuore ardente, preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'Onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù", ha detto nell'omelia della messa di Pentecoste.
Il Papa, la guerra vinta dall'amore, non da una superpotenza
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