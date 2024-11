Il Papa, la guerra in Ucraina è una sciagura vergognosa

CITTÀ DEL VATICANO, 20 NOV - "Ieri si sono compiuti mille giorni dall'invasione dell'Ucraina, una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. "Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino, dall'implorare la pace e dall'operare perché le armi cedano il posto al dialogo, e lo scontro all'incontro". Alla fine dell'udienza generale a Piazza San Pietro il Papa ha salutato Olena Zelenska, la moglie del Presidente dell'Ucraina.