Il Papa, importante per me conservare la libertà di promuovere la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 18 FEB - Il Papa sottolinea l'importanza di conservare, come Pontefice, la possibilità di "dire la verità" e promuovere la pace in un tempo in cui la fede è ostacolata. E' quanto ha detto nell'udienza all'associazione 'Pro Petri Sede' che sostiene l'opera del Papa anche con opere di carità realizzate nel mondo. "Vi chiedo di perseverare nella vostra importante missione di sostegno alla Sede Apostolica, e persino di ampliarla, se possibile, una missione che conserva tutto il suo significato anche oggi. Il Vescovo di Roma, infatti, ha ricevuto da Cristo l'incarico di radunare i fedeli nell'unità e di annunciare il Vangelo della salvezza in tutto il mondo; e il carisma dei suoi Successori implica la sovrana libertà di farlo. Eppure - ha sottolineato Leone XIV -, l'annuncio del Regno è ostacolato in molti luoghi del mondo e in molti modi. Quanto è importante, pertanto, in questi tempi travagliati che stiamo vivendo, che 'Pietro' conservi la sua piena libertà di dire la verità, denunciare l'ingiustizia, difendere i diritti dei più deboli, promuovere la pace e, soprattutto, annunciare Gesù Cristo, morto e risorto, unico orizzonte possibile di un'umanità riconciliata".