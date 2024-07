Il Papa dall'ottico di fiducia in centro a Roma

CITTÀ DEL VATICANO, 08 LUG - Reduce dalla visita di ieri a Trieste, dove è intervenuto a conclusione delle Settimane sociale dei cattolici, papa Francesco è uscito dal Vaticano questo pomeriggio, per recarsi dal suo ottico di fiducia in via del Babuino, a due passi da piazza del Popolo. Un'uscita di basso profilo, naturalmente, come fatto altre volte in passato per recarsi proprio dall'ottico o in farmacia. Dall'ottico in particolare andò già nel 2015 quando il suo "cambio di montatura" divenne un enorme bagno di folla. Ieri a Trieste leggendo l'omelia il Papa faticava un po'. La luce del sole era abbagliante ma anche gli occhiali non erano molto buoni. Il Papa sapeva di doverli cambiare e difatti oggi pomeriggio aveva appuntamento dall'ottico di fiducia, una antica bottega storica di appena 8 mq in via del Babuino gestita dalla famiglia Spiezia. A bordo della sua 500 bianca inconfondibilmente targata Scv, Francesco, accompagnato da alcuni gendarmi, è stato accolto in via del Babuino dal patron Alessandro Spiezia, visibilmente emozionato. Con il Papa c'era anche un collaboratore della segreteria che ha prontamente messo nelle mani di Francesco dei rosari per distribuirli alle persone, romani e turisti, che si sono immediatamente avvicinate. Bergoglio si è prestato anche per alcuni selfie e di buon grado si è lasciato avvicinare una volta sistematosi sulla sua carrozzina, ad esempio da due adolescenti giovanissimi. All'uscita, dopo la consegna dei nuovi occhiali, via del Babuino si era riempita di una grande folla. Di nuovo il Papa si è concesso a foto e selfie, e anche dall'auto, una volta pronto a fare rientro in Vaticano, ha continuato a stringere mani.