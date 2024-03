Il Papa ai sacerdoti, non siate sprezzanti con chi non crede

CITTÀ DEL VATICANO, 28 MAR - Il Papa invita ai sacerdoti a guardare con amore chi è lontano della fede. "Cari fratelli, a noi, suoi Pastori, il Signore non chiede giudizi sprezzanti su chi non crede, ma amore e lacrime - ha detto Francesco nell'omelia della messa del Crisma nella basilica vaticana - per chi è lontano. Le situazioni difficili che vediamo e viviamo, la mancanza di fede, le sofferenze che tocchiamo, a contatto con un cuore compunto non suscitano la risolutezza nella polemica, ma la perseveranza nella misericordia. Quanto abbiamo bisogno di essere liberi da durezze e recriminazioni, da egoismi e ambizioni, da rigidità e insoddisfazioni, per affidarci e affidare a Dio, trovando in Lui una pace che salva da ogni tempesta". A concelebrare con Papa Francesco sono 1800 sacerdoti, 40 cardinali e 40 vescovi.