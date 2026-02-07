Il Palazzo reale belga nega contatti con Epstein, 'mai inviati messaggi'

BRUXELLES, 07 FEB - Il Palazzo reale belga smentisce qualsiasi collegamento tra la monarchia e Jeffrey Epstein, chiarendo che nessun "saluto" della regina del Belgio è mai stato trasmesso a Epstein dal Forum di Davos. La precisazione arriva dopo la diffusione di notizie su una e-mail risalente al 27 gennaio 2011, ritrovata nel dossier Epstein e firmata Lawrence Kraus, nel quale si sosteneva che "la regina del Belgio avrebbe mandato i suoi saluti" al miliardario americano dal forum economico di Davos. Una versione che il Palazzo definisce infondata. Nel gennaio 2011, spiega la Casa reale, la regina Paola non partecipò al forum e non poteva quindi aver inviato saluti a nessuno. Il chiarimento riguarda anche Mathilde del Belgio, allora principessa, presente a Davos insieme al principe Philippe del Belgio, oggi re. Il Palazzo precisa che Mathilde non ha mai incontrato né avuto contatti con Jeffrey Epstein, né gli ha mai fatto arrivare messaggi tramite terzi, aggiungendo che non ha alcun ricordo di Lawrence Kraus.