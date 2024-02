Il paesino trentino commissariato per mafia ha un sindaco

TRENTO, 26 FEB - Lona-Lases, il Comune delle cave di porfido con appena 900 abitanti, esce da un lungo periodo di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Negli ultimi anni ben tre turni di elezioni erano andati a vuoto per mancanza di candidati o perché il quorum non fu raggiunto. Ieri, invece, il quorum è stato superato con un'affluenza del 54,1% e così si insedia l'unico candidato sindaco Antonio Giacomelli, avvocato 55enne di Trento, pone fine al commissariamento. In Trentino si è votato anche a Borgo Chiese, dove è stato eletto primo cittadino Renato Sartori della lista Intesa comune, e a Fiave, dove il nuovo sindaco si chiama Benniamino Bugoloni. Per lui si tratta piuttosto di un ritorno in municipio, visto che ha già guidato il Comune tra il 1985 e il 1995.