Il nuovo stadio della Roma, indagine dei pm per falso

ROMA, 14 DIC - La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione all'iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Il procedimento, in cui si ipotizza il reato di falso, è stato avviato alla luce di una serie di denunce presentate dal coordinamento dei comitati che si oppongono alla costruzione della struttura nella zona di Pietralata. Al centro degli accertamenti, di cui scrive oggi il Corriere della Sera, il bosco di 14 ettari di proprietà comunale dove è previsto che sorga lo stadio del club giallorosso.