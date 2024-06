"Il no arrivato tardi": difesa, nessuna violenza

MILANO, 25 GIU - "Il mio assistito non ha potuto, perché non era possibile, percepire un dissenso immediato, ma quando la presunta persona offesa ha espresso il suo diniego si è immediatamente fermato". Lo spiega in una nota l'avvocato Ivano Chiesa, legale dell'ex sindacalista in servizio a Malpensa Raffaele Meola, in merito alla conferma ieri da parte della Corte d'Appello di Milano dell'assoluzione dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una hostess che a lui si era rivolto nel 2018 per una vertenza sindacale. Una sentenza che già in primo grado aveva fatto discutere e che ieri è stata bollata dall'Associazione Differenza Donna come un passo "indietro di 30 anni". È evidente, spiega il legale Chiesa, "che non vi è stata alcuna violenza e che l'approccio precedente all'espressione del dissenso non può integrare il reato, tanto più se vi è stato, come nel caso che ci interessa, un comportamento silenzioso per 30 secondi. I 'famosi' 30 secondi - aggiunge - che hanno tanto scandalizzato tutti e che invece, in situazioni come questa, sono più che sufficienti per escludere la sussistenza del reato". Questo, spiega ancora il difensore, "è il diritto penale e questo è il diritto che è stato applicato dai Giudici di merito". Ciò nonostante "il mio assistito è stato, per la seconda volta, additato al pubblico ludibrio con pubblicazione di nome e cognome come se fosse stato condannato, quando invece, ripeto, è stato assolto per la seconda volta". Articoli e commenti, prosegue, "basati sulla totale non conoscenza degli atti e della vicenda sono espressione soltanto di un becero moralismo e manifestano per di più disprezzo verso la funzione giudiziaria. In realtà - scrive ancora Chiesa - le caratteristiche di tempo e di luogo della vicenda e le modalità della condotta, giustificano appieno le sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto". E conclude: "Ho avuto mandato dal mio assistito, visto il tenore dei commenti, di agire in sede giudiziaria per tutelare la sua immagine e la sua onorabilità".