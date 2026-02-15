Il Mose si alza per la 23/a volta dall'inizio dell'anno

VENEZIA, 15 FEB - Anche oggi, come per tutta la settimana appena conclusa, e per la 23/a volta dall'inizio dell'anno, le barriere del Mose si sono alzate per proteggere Venezia e la Laguna dall'acqua alta, che alla Bocca di porto del Lido ha fatto registrare 126 centimetri mentre in città ha raggiunto 92 centimetri. Stamani le dighe mobili sono state azionate alle ore 6.45, in tutte le tre Bocche di porto. Il susseguirsi di eventi di marea è eccezionale per il periodo, ed è stato generato dal sommarsi alla marea astronomica della oscillazione dell'Adriatico, la cosiddetta "sessa", attivata dalla perturbazione di ieri. Gli effetti della sessa continueranno ancora per la prossima settimana, a partire da domani, e contribuirà a mantenere elevato il livello dell'Adriatico settentrionale, peggiorando l'effetto di ulteriori perturbazioni in arrivo. Gli eventi previsti dovrebbero proseguire fino alle prime ore di venerdì 20 febbraio.